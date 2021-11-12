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33 тысячи доз вакцины Pfizer поступили в СКО

12 Ноября 2021 16:56
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33 тысячи доз вакцины Pfizer поступили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область привезли 33 тысячи доз вакцины Pfizer и две морозильные камеры для хранения препарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что вакцинацию подростков и беременных женщин планируют начать со следующей недели. Вакцинировать детей будут только с письменного согласия родителей. Сейчас проводится опрос и составляются списки желающих получить прививку. Вакцина требует особых условий транспортировки и хранения и поэтому, пока врачи не получат точных данных о количестве вакцинируемых, начинать прививочную кампанию не будут.

«В нашей области 42 705 человек подлежат вакцинации Pfizer. По предварительным расчетам, в регионе детей старше 12 лет 41 261 человек. С учетом отказов и противопоказаний планируется привить 32 тысячи подростков. В организациях образования проводят опрос родителей на предмет согласия вакцинировать ребенка. Опрашиваются беременные. При получении согласия в поликлиниках создадут отдельный кабинет вакцинации Pfizer, в школы будут выезжать мобильные бригады. Врач в составе бригады осмотрит ребенка. При отсутствии противопоказаний, при наличии письменного согласия родителей, желательно в присутствии одного из родителей поставят вакцину. Полчаса ребенок будет под медицинским наблюдением. Через 21-28 дней – второй компонент», - сказал Н.Айманов.

Он добавил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей находится на стабильном уровне. В инфекционных стационарах - 14 ребятишек, амбулаторно получают лечение - 157.

Госпитализировали с коронавирусом 15 беременных женщин, на дому под наблюдением врача лечатся 12 человек.

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев добавил, что вакцинации препаратом Pfizer подлежат подростки в возрасте 12 лет и старше, беременные женщины - с 16 по 37 недели беременности, женщины через 42 дня после родов.

«Вакцина на основе мРНК - модифицированная нуклеозидами, она не содержит вирус для выработки иммунной защиты и не может вызвать коронавирус. На начальном этапе профилактические прививки начнутся с подростков в возрасте от 16 до 18 лет. На последующих этапах вакцинируются подростки других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет», - сказал А.Жуматаев.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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