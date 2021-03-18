33 тысячи алматинцев зарегистрировались в центрах «Бақытты отбасы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какая помощь оказывается многодетным и малообеспеченным семьям в центрах «Бақытты отбасы» в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга в РСК рассказала руководитель городского центра «Бақытты отбасы» Зульфия Байсакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центры «Бақытты отбасы» по принципу «одного окна» в целях оказания всесторонней помощи многодетным и малообеспеченным семьям работает с августа 2019 года в каждом районе города Алматы. На сегодняшний день в городе функционируют 9 центров.

«15 января текущего года был заключен договор с объединением юридических лиц «Союз Кризисных Центров» на реализацию деятельности городского центра «Бақытты отбасы». Во всех существующих центрах многодетные и малообеспеченные семьи могут получить бесплатную консультации юристов по вопросу жилищных отношений, оформлений АСП, восстановление документов, алиментов и другие. Помощь психологов по вопросу воспитания детей, проведение тренингов, выхода из трудной жизненной ситуации, конфликтов внутри семьи. Консультацию социального работника по выявлению потребностей семьи и составлению индивидуального плана работы. И услуги педиатра высшей категории, которая проводит прием детей от 2 мес. до 5 лет и профилактические беседы по наиболее часто встречающимся проблемам со здоровьем у детей», - рассказала Зульфия Байсакова.

Кроме того, в центрах проходят курсы «Бақытты отбасы» по изучению английского языка, визажа, массажа, парикмахерскому делу, кройке и шитья, гимнастике, кулинарии, вязание, пошиву сумок, компьютерные курсы. Также детские кружки по направлениям арт-терапия, гимнастика, математика и логика, шахматы, английский язык, вязание, курсы логопеда.

«На сегодня в центрах «Бақытты отбасы» зарегистрировались более 33 тысяч человек, 54 тысяч человек оказана информационно-консультативная, ресурсная поддержка, более 29 тысяч человек оказана методическая и юридическая помощь, обеспечены работой кабинета здорового образа жизни для матери и ребенка. Более 4 тысяч человек, прошли базовые тренинги центра «Бақытты отбасы» 29 тысяч человек, обучающие курсы прошли более 20 тысяч человек», - добавила спикер.

Многодетные и малообеспеченные семьи могут получить консультации юриста, психолога, координаторов и HR-менеджеров онлайн или по телефону. Также мастер-классы, обучающие курсы для матерей и детей проводятся онлайн в мессенджерах WhatsApp и посредством прямой трансляции в социальной сети Instagram.