33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае

25 Ноября 2022, 15:50

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В материковой части Китая за минувшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения COVID-19. Об этом следует из опубликованных в пятницу данных Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Среди новых случаев заболевания коронавирусом 29 840 – бессимптомные носители. Заболевание коронавирусом подтверждено у 3 103 человек.

В последние дни большой рост заражений наблюдается в провинциях Гуандун, Хэбэй, а также в городах центрального подчинения Чунцин и Пекин.

Власти китайской столицы просят жителей без крайней необходимости не покидать свои дома из-за сложной эпидемиологической ситуации. В Пекине с начала ноября выявлено свыше 10 тыс. инфицированных коронавирусом.

Начиная с ноября, ускорение и увеличение масштабов распространения коронавируса фиксируется практически во всех регионах Китая.

В материковой части Китая второй день подряд обновляется максимальный прирост инфицированных коронавирусом. В четверг, 24 ноября, в стране зарегистрировано свыше 31 тыс. случаев заражения COVID-19.

Фото: russian.news.cn