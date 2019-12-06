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33 туробъекта вошли в  карту по привлечению инвестиций в Жамбылской области

6 Декабря 2019 19:39
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33 туробъекта вошли в  карту по привлечению инвестиций в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях удовлетворения запросов сельского населения в 153 сельских округах Жамбылской области открыты информационные центры. Об этом сообщил глава региона Аскар Мырзахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что в областном центре для занятия физической культурой за счет спонсоров построен спортивный комплекс на 400 человек, ведется строительство 2-х спортивных комплексов за счет бюджета.

В сфере культуры в целях удовлетворения запросов сельского населения в 153 сельских округах области открыты информационные центры.

Утверждена региональная карта по привлечению инвестиций в сферу туризма, в которую вошли 33 туристических объекта, 12 туристских маршрутов. За 2 года осуществлено строительство 8 парков, скверов и аллей.

В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию этнокультурный комплекс «Шахристан» (более 200 га), на территории которого возведены объекты, краеведческий музей, центр «Руханият», ремесленная галерея, музей «Краеведение», художественная галерея, выставочный павильон и амфитеатр для проведения концертов и фестивалей.

За счет инвесторов завершается строительство горнолыжной базы «Қаралма» и этноисторического комплекса «Тектурмас» (1 этап).

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Ключевые слова: Жамбылская область, Туризм,
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Серик Сабеков

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