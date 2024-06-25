33 тысячи семей получили господдержку после паводков в Казахстане

33 тысячи семей в Казахстане получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму более 12 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев в ходе заседания в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его данным, сегодня 6 176 семей получили компенсации на ремонт и восстановление жилья на общую сумму 40 млрд тенге.

- В пострадавших регионах сегодня 3 414 семей приобрели новые дома и квартиры вместо разрушенного жилья или получили компенсацию. Ведется строительство 2 503 новых домов для пострадавших граждан. По состоянию на 24 июня 2024 года 33 321 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму более 12 млрд тенге, - проинформировал Бозумбаев.

Данная работа полностью завершена в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Абайской и Улытауской областях. Продолжаются выплаты в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях.

Бозумбаев отметил, что после завершения оценки пострадавшему населению выплачивается дополнительная компенсация за приобретение утраченных необходимых предметов в размере 150 МРП. Сегодня компенсацию получили 15 355 семей на сумму 7,6 млрд тенге. Объем государственной помощи на убыток скота превысил 2,8 млрд тенге.