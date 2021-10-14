33 свертка с синтетическими наркотиками изъяли у жительницы Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 33 свертка с синтетическими наркотиками изъяли полицейские у девушки в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе целенаправленных оперативных мероприятий полицейские СКО задержали 25-летнюю жительницу Петропавловска, подозреваемую в наркопреступлении. При задержании у нее было изъято 33 полимерных свертка с кристаллообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик «альфа-PvP», известный под названием «соль», общим весом 15,3 грамма. Горожанке грозит уголовная ответственность за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В октябре 2019 года фигурантка уже привлекалась к ответственности за нанесение на стены домов граффити с рекламой веб-ресурсов, торгующих наркотиками в интернете. Тогда это деяние квалифицировалось административным законодательством, и ей пришлось заплатить штраф. Сегодня реклама наркоресурсов является уже уголовным преступлением. Также напоминаем, что за хранение наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрена строгая ответственность: лишение свободы на срок до семи лет», - сообщил и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.

С начала года в области задержано 13 человек, подозреваемых в распространении наркотиков путем «закладок». Изъято 4 килограмма 287 граммов синтетических наркотиков. Всего с начала года в СКО из незаконного оборота изъято свыше 404 килограммов различных наркотических средств.