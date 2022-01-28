33 судэксперта работают в рамках расследования погромов и случаев мародерства в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 33 судебных эксперта работают в Алматы в рамках расследования погромов и случаев мародерства во время январских событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Экспертизу осуществляют 19 местных и 14 прикомандированных из других регионов специалистов. Таким образом, нагрузка на судебных экспертов в пределах нормы, случаев волокиты и просрочек не имеется.
В целом, в г. Алматы проводится экспертиза по 5 направлениям: строительная, товароведческая, пожаро-техническая, баллистическая и экономическая.
По поручению Премьер-Министра Алихана Смаилова в целях оперативного расследования Министерством юстиции дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов, большинство из которых специализируются на экономической экспертизе. С 31 января 2021 года часть специалистов из резерва будет направлена в регион. Остальные будут привлечены к работе по мере назначения судебной экспертизы соответствующими органами.
В пресс-службе Правительства отметили, что аналогичная экспертная работа проводится в Шымкенте и Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях.
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