РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:10, 04 Март 2022 | GMT +6

    33 случая заболевания ковидной пневмонией выявлено за сутки в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    03.03.2022 г. зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 35 человек выздоровели.

    Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88247, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81786.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!