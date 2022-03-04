33 случая заболевания ковидной пневмонией выявлено за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

03.03.2022 г. зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 35 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88247, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81786.

