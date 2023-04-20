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33 пункта пропуска реконструируют в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Апреля 2023, 12:42
33 пункта пропуска реконструируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов рассказал о нормативах досмотра людей и машин на границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На некоторых пунктах пропуска всего две полосы: в Казахстан и из Казахстана. Должно быть до 5 полос от нас. В настоящее время ведется реконструкция пунктов пропуска. На внешних границах реконструкция находится в ведомстве КГД Минфина, они отвечают за эти пункты пропуска, на внутренних – мы», - сказал Ерлан Алдажуманов на брифинге в Сенате, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в 2023 году будет начата работа по реконструкции более 30 пунктов пропуска.

«В этом году у нас по плану реконструкции должны подвергнуться 33 пункта пропуска, на этот год запланирована работа по ПСД, которую проводит МИИР. Со следующего года обещают полноценно начать работу. Она продлится до 2030 года, потому что большое количество пунктов пропуска», - объяснил он.
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