33 преступления зарегистрировано в бюджетной сфере ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В текущем году в бюджетной сфере Западно-Казахстанской области зарегистрировано 33 преступления. Сумма ущерба составляет 210 млн тенге. Об этом в службе региональных коммуникаций сообщил заместититель руководителя департамента государственного дохода Темирлан Шонаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за 9 месяцев по программе «Дорожная карта занятости - 2020» было зарегистрировано 8, а по «Агробизнесу-2020» - 7 преступлений.

В производстве Службы экономических расследований в течении 9 месяцев было расследовано 162 уголовных дела.

«Принятые меры позволили максимально улучшить качество досудебного расследования. 60 процентов зарегистрированных дел завершено. Сумма расхода по завершенным уголовным делам составила свыше 2 млрд тенге, из них были использованы 1,5 млрд тенге. Наложен штраф на имущество с общей суммой 500 млн тенге», - сказал Т. Шонаев.

А также было выявлено свыше 20 организаций, имеющих отношение к азартным играм. Организаторы были привлечены к уголовной ответственности по семи из десяти уголовных дел. Конфискованы игровые автоматы и множество специальной техники.

Совместно с ДВД области были найдены склады, в которых хранились свыше 5 млн упаковок иностранных сигарет, не имеющих акцизных марок. А также не имелись документы, подтверждающие их законность.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РК. В ходе аналогичных проверок на территории городов Уральск и Аксай было конфисковано свыше 14 млн упаковок табачных изделий.

Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сабина Биржанкызы