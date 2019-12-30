33 пассажира сломавшегося на трассе автобуса эвакуированы спасателями Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматинской области оказали помощь пассажирам автобуса, сломавшегося на автодороги Алматы-Усть-Каменогорск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

«В ночь с 29 на 30 декабря 2019 года на 370 км. автодороги Алматы-Усть-Каменогорск, вблизи села Жансугуров Аксуского района, сломался рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Алматы-Усть-Каменогорск. Сообщение о поломке автобуса и необходимости помощи поступило в ДЧС Алматинской области в 04:45 часов утра», - говорится в сообщении ДЧС региона.

На место вызова выехал ответственный сотрудник отдела по ЧС и техника для эвакуации людей.

«33 пассажира, в том числе один ребенок эвакуированы в автовокзал города Сарканда для дальнейшего направления в усть-Каменогорск на другом автобусе», - добавили в ведомстве.