АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 33 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Четыре человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 428 человек. Загруженность составляет 18,2% (на 2 352 койко-места).

В отделениях реанимации инфицированных стационаров лежат 33 пациента, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 36,7% (на 90 мест).