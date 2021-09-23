23:52, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6
33 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 33 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Четыре человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 428 человек. Загруженность составляет 18,2% (на 2 352 койко-места).
В отделениях реанимации инфицированных стационаров лежат 33 пациента, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 36,7% (на 90 мест).
Число находящихся сегодня в реанимациях в три раза меньше, чем была загруженность в августе.
За сутки от коронавирусной инфекции в области скончались два человека.
За сутки от коронавирусной инфекции в области скончались два человека.
Как ранее сообщалось, за сутки коронавирус выявили у 61 жителя Атырауской области.