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    23:52, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    33 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 33 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Четыре человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 428 человек. Загруженность составляет 18,2% (на 2 352 койко-места).

    В отделениях реанимации инфицированных стационаров лежат 33 пациента, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 36,7% (на 90 мест).
    Число находящихся сегодня в реанимациях в три раза меньше, чем была загруженность в августе.

    За сутки от коронавирусной инфекции в области скончались два человека.

    Как ранее сообщалось, за сутки коронавирус выявили у 61 жителя Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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