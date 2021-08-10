33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 1862 объекта Акмолинской области официально вошли в проект ASHYQ и получили QR-коды. При этом 33 объекта были исключены на две недели из проекта: участники не проводили сканирование при входе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, приложение ASHYQ интегрировано с общей базой ПЦР, что позволяет точно определить статус физического лица, относится ли он к категории контактных или заболевших.

На сегодняшний день по области 1862 объекта официально вошли в проект и получили QR-коды. Среди них в Аршалынском районе – 93, Аккольском – 72, Астраханском – 52, Атбасарском – 119, Буландынском – 57, Бурабайском – 271, Егиндыкольском – 8, Ерейментауском – 86, Есильском – 61, Жаксынском – 28, Жаркаинском – 33, Зерендинском – 53, Коргалжынском – 17, районе Биржан Сал – 25, Сандыктауском – 37, Целиноградском – 213, Шортандинском – 54, городе Кокшетау – 468, городе Степногорске – 115.

«Из проекта исключены на две недели 33 объекта предпринимательства за нарушение требований алгоритма (не проводили check-in). Благодаря проекту ASHYQ выявлено 820 нарушителей карантина, из них с «желтым» статусом - 295, с «красным» статусом - 525», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в аэропорту города Нур-Султана выявлены 10 акмолинцев с «желтым» и 9 – с «красным» статусами.

За нарушение домашнего карантина на физические лица наложено 55 административных штрафов, в порядке сокращенного производства общая сумма штрафов составила 2 391 940 тенге.

45% нарушителей домашнего карантина с «желтым» статусом являются жителями других регионов, из них 80% жители города Нур-Султана.



