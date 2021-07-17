АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 33 несчастных случая среди несовершеннолетних зарегистрировано в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В центре внимания ювенальных полицейских Алматинской области – факты по несчастным случаям среди несовершеннолетних. Только с начала года стражами порядка зарегистрировано более 30 подобных случаев.

«В текущем году на территории Алматинской области было зарегистрировано 33 факта несчастного случая с участием несовершеннолетних. Из них основная доля приходит на утопления детей в водоемах. Таких случаев было 22, из них восемь – во время купания, а 12 – по неосторожности в арыках, бассейнах и т.д.», – резюмировал старший инспектор ГЮП УМПС ДП Алматинской области Медет Кунанбаев.

Проведенный анализ указанных фактов показал, что утопление детей происходит на водоемах, где запрещено купаться.

«С начала года сотрудниками полиции было составлено около 200 административных протоколов по ст. 364 ч.1 КоАП РК. Отметим, что в районах в целях профилактики правонарушения и преступления, а также пресечения несчастных случаев среди несовершеннолетних лиц участковыми инспекторами полиции ОМПС и участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия», – сообщил Медет Кунанбаев.