33 неблагополучные семьи поставили на учет за четыре дня в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские усилили работу по профилактике подростковой преступности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, особое внимание уделяют рейдам по ночным улицам и увеселительным заведениям. С одиннадцати часов вечера до шести утра несовершеннолетние не могут находиться на улице без сопровождения взрослых. Тем не менее, рейды показывают, что некоторые родители это правило игнорируют. Глубокой ночью 16 сентября в Петропавловске полицейские остановили двух молодых людей. Один из них оказался 15-летним. В прошлом году его родители уже получали административное взыскание в виде предупреждения за ночные прогулки сына. Повторное правонарушение в течение года подразумевает штраф. Всего за четыре остановили 136 юных любителей ночных прогулок.

«В дни школьных занятий особенно актуальны проверки по месту жительства неблагополучных семей, подростков, состоящих на учёте. Сотрудники ювенальной полиции проверяют, все ли дети посещают школу, исполняют ли родители обязательства по их воспитанию. В образовательных учреждениях проводятся беседы с учащимися для повышения их правовой грамотности», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

За четыре дня полицейские поставили на учет 33 неблагополучные семьи. За невыполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей привлекли к ответственности 43 законных представителя.