$3,3 млрд составил разрыв между китайским экспортом и казахстанским импортом - КГД

За шесть месяцев 2023 года разрыв между китайским экспортом и казахстанским импортом составил 3,3 млрд долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

— Разрыв между экспортом Китайской Народной Республики и импортом Республики Казахстан по зеркальной статистике за 1 полугодие 2023 года составляет 31,8 процента или 3,3 млрд долларов. В целях уменьшения разрыва в зеркальной статистике с Китайской Народной Республикой усилен контроль на приграничных пунктах пропуска. Были пересмотрены индикаторы стоимостного риска, — отметили в Комитете государственных доходов, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в информационной системе управления рисками внедряется субъектно-ориентированный подход и интеллектуальная обработка данных.