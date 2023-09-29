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    17:27, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    $3,3 млрд составил разрыв между китайским экспортом и казахстанским импортом — КГД

    $3,3 млрд составил разрыв между китайским экспортом и казахстанским импортом - КГД
    Фото: Виктор Федюнин / МИА «Казинформ».

    За шесть месяцев 2023 года разрыв между китайским экспортом и казахстанским импортом составил 3,3 млрд долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    — Разрыв между экспортом Китайской Народной Республики и импортом Республики Казахстан по зеркальной статистике за 1 полугодие 2023 года составляет 31,8 процента или 3,3 млрд долларов. В целях уменьшения разрыва в зеркальной статистике с Китайской Народной Республикой усилен контроль на приграничных пунктах пропуска. Были пересмотрены индикаторы стоимостного риска, — отметили в Комитете государственных доходов, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в информационной системе управления рисками внедряется субъектно-ориентированный подход и интеллектуальная обработка данных.

    — По итогам 2022 года, разрыв между статистическими данными Казахстана и Китая по направлению «импорт Казахстана — экспорт Китая» составил 9,2 процента (С 41,1 процента в 2021 году до 31,9 процента в 2022 году), — уточнили в Комитете.

    Теги:
    Китай Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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