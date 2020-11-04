33 млн медицинских препаратов завезено в аптеки Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева ранее в городе был создан стабилизационный фонд лекарственных препаратов и медизделий. Из бюджета было выделено 10 млрд тенге, из них 5 млрд было направлено на формирование резервного фонда для обеспечения лекарственными препаратами аптек, еще 5 млрд тенге — для стационаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций координатор акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев отметил, что на сегодня в городе имеется достаточный запас лекарственных препаратов и медицинских масок.

«В целях подготовки ко второй волне пандемии в Алматы ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день в аптеках не наблюдается высокий спрос на лекарственные препараты и медицинские изделия», — отметил он.

В целом до 31 января 2021 года планируется поставка не менее 40 млн лекарств и медицинских изделий. На сегодняшний день завезено 33 млн медицинских препаратов, из которых 14 млн уже реализовано на рынок, остальное — на складах. Сохраняется неснижаемый минимальный запас в 8 млн лекарств, которые будут использованы в случае необходимости для поставки на рынок фармацевтических препаратов.

При «СК-Фармация» сформирован стабилизационный фонд на уровне двухмесячного запаса. В «СК-Фармация» было принято решение по наличию на складах при поликлиниках по всей республике месячного запаса препаратов. Это дает возможность снизить дефицит лекарств по всей республике.

«На основании показателей пикового заболевания в июле месяце мы провели анализ и подсчитали, что в случае если до конца текущего года в поликлиники поступят 14 тысяч пациентов, что маловероятно, для их лечения в среднем понадобится более 2 млн препаратов. На сегодняшний день в стационарах имеется свыше 3 млн препаратов, которые превышают необходимую потребность, покрытие составляет 83%», — подчеркнул З. Салимбаев.

В стационарах и поликлиниках будет достаточный запас препаратов помимо стабфондов города и «СК-Фармация». В медучреждениях города имеется 1,6 млн средств индивидуальной защиты. В ближайшее время ожидается дополнительная поставка 2,7 млн СИЗов. В случае необходимости акимат города готов выделять средства для приобретения дополнительного запаса лекарств и медицинских изделий.