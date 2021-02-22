33-летняя женщина погибла в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 12:30 часов на 89 км автодороги «Калкаман – Керней» Павлодарской области произошло столкновение автомашин «Volkswagen» и «Lada Largus», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП 33-летняя пассажирка автомашины «Volkswagen» от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее 14-летний сын с травмами госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.