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33-летний актюбинец убил знакомого кухонным ножом

9 Ноября 2021 12:10
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33-летний актюбинец убил знакомого кухонным ножом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Убийство в результате пьяной ссоры произошло в селе Кенкияк Актюбинской области, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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3 ноября в приемный покой больницы села Кенкияк был доставлен труп 41-летнего жителя с ножевым ранением. По данному факту была направлена следственно-оперативная группа, которая по «горячим следам» установила и задержала 33-летнего подозреваемого.

«Как установлено в ходе предварительного следствия, трагедия произошла во дворе потерпевшего. Двое знакомых мужчин распивали спиртные напитки. Затем в ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшему, от которых тот скончался при доставлении в больницу. На месте преступления изъято орудие преступления - кухонный нож. Начато досудебное расследование по статье 99 ч.1 УК РК «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Как отмечают полицейские, лица, совершившие преступления в состоянии алкогольного опьянения, пытаются оправдаться тем, что на момент совершения правонарушения не осознавали тяжести своих действий. Опьянение действительно затуманивает разум, повышает агрессивность и приводит к непониманию тяжести совершаемых действий, но это не освобождает граждан от ответственности перед законом за совершенные преступления.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Общество   #Криминал  
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Автор:

Самал Ендибаева

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