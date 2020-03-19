33-летний актюбинец разыскивается за совершение тяжкого преступления

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 33-летний актюбинец разыскивается за совершение тяжкого преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Управлением криминальной полиции ДП Актюбинской области за совершение особо тяжкого преступления разыскивается 33-летний Талгат Жолдасбаев. При получении какой-либо информации просим сообщить по адресу: город Актобе, улица братьев Жубановых, 271 «А». Контактные телефоны: 102, 936-225, 936-100, телефон: 8-776-546-66-66, 8-701-380-80-30, 8-708-188-63-58, +7-776-765-2444», - сообщили в пресс-службе ДП области.

За предоставление информации о разыскиваемом лице предусмотрено вознаграждение в размере 50 тысяч тенге. Анонимность гарантируется.



