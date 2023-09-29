33 комплекта медалей разыграют сегодня на Азиаде в Ханчжоу

29 сентября на Азиатских играх в китайском Ханчжоу будет разыграно 33 комплекта медалей в плавании, спортивной гимнастике, стрельбе, велоспорте, киберспорте, фехтовании, теннисе, триатлоне, легкой атлетике и других видах спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В шестой соревновательный день в борьбу за награды вступают представители легкой атлетики. В первый день легкоатлетической программы Азиады будут разыграны медали в спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин и женщин, бег на 10 000 м у женщин, толкание ядра и метание молота у женщин.

Сборную Казахстана по легкой атлетике представят Георгий Шейко (ходьба на 20 км), Галина Якушева (ходьба на 20 км), Каролин Кипкируи (бег на 10 000 м).

Сегодня заключительный день финальных соревнований по спортивной гимнастике в отдельных видах у мужчин - опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина, у женщин - вольные упражнения, бревно.

Состав нашей команды: Асан Салимов, Дарья Ясинская и Эмиль Ахмеджанов.

В этот соревновательный день в стрельбе будет разыграны комплекты медалей в стрельбе на 50 м из винтовки с трех позиций (мужчины) и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (женщины).

Казахстан представляют Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Юрий Юрков. Ольга Аксенова, Ирина Юнусметова и Сауле Алимбек.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах и женская сборная Казахстана по фехтованию на саблях примут участие в командном турнире.

Составы команд: Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай. Карина Доспай, Айгерим Сарыбай, Татьяна Приходько и Анастасия Гулик.

В пятницу завершаются состязания по плаванию на Азиатских играх. Сегодня будет разыграно семь комплектов медалей: на дистанциях 50 м баттерфляем у женщин, 50 м брассом у мужчин, 800 м вольным стилем у женщин, 200 м на спине у мужчин, 400 м вольным стилем у мужчин, 200 м баттерфляем у мужчин, комбинированная эстафета 4×100 вольным стилем у женщин. Казахстан представят Арсен Кожахметов, Диана Тасжанова и София Сподаренко.

Казахстанские атлеты Аян Бейсенбаев и Темирлан Темиров в пятницу утром вступили в борьбу за места на пьедестале в триатлоне.

В игровых видах спорта женская сборная Казахстана по водному поло сыграет с командой Таиланда, а женская сборная по баскетболу выступит против Японии.

Сегодня также стартуют командные турниры среди мужчин и женщин по шахматам.

По состоянию на утро 29 сентября Казахстан находится на 11-м месте с 22 медалями (3 золотых, 3 серебряных и 16 бронзовых).

Абсолютным лидером по-прежнему является Китай — 167 (90 — 51 — 26). На втором месте — Южная Корея — 86 (24 — 23 — 39). На третьей позиции — Япония — 78 (18 — 30 — 30).