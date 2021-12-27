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33 километра основной протоки Иртыша расчистили в Павлодарской области

27 Декабря 2021 18:41
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33 километра основной протоки Иртыша расчистили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области привели в порядок протоку, которая превращалась в болото, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Расчищено 33 километров русла реки Подстёпка», - рассказали в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о глобальном экологическом проекте, о котором уже даже сняли документальный фильм.

«О необходимости спасать водоём заявляли эксперты. Основная протока Иртыша начала превращаться в болото, там ежегодно вследствие недостаточного расхода водных ресурсов наблюдался низкий уровень воды», - уточнили в управлении.

По словам специалистов, из-за снижения уровня воды происходило нарушение деятельности хозяйств орошаемого земледелия. Реализация проекта началась в 2020 году.


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#Павлодарская область   #Экология  
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Автор:

Антон Гагарин

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