33 километра основной протоки Иртыша расчистили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области привели в порядок протоку, которая превращалась в болото, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Расчищено 33 километров русла реки Подстёпка», - рассказали в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о глобальном экологическом проекте, о котором уже даже сняли документальный фильм.

«О необходимости спасать водоём заявляли эксперты. Основная протока Иртыша начала превращаться в болото, там ежегодно вследствие недостаточного расхода водных ресурсов наблюдался низкий уровень воды», - уточнили в управлении.

По словам специалистов, из-за снижения уровня воды происходило нарушение деятельности хозяйств орошаемого земледелия. Реализация проекта началась в 2020 году.