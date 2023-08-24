33% казахстанцев с высшим образованием работают таксистами и доставщиками еды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам 2022 года более 30 тысяч выпускников наших учебных заведений остались невостребованными на рынке труда. Об этом сообщила заместитель Премьер-Министра - министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, цифры говорят о том, что каждый пятый выпускник, который завершил отечественный вуз, остался невостребованным на рынке труда.

Кроме того, как отметила Тамара Дуйсенова, сильно расширяется платформенная занятость. В основном это услуги по доставке еды и такси. Исследования показывают, что в течение последних четырех лет доля работников с высшим образованием, занятых в ней, выросла на 10%, с 23 до 33%.

«Надеюсь, вы понимаете, в какую сферу экономики мы готовим специалистов с высшим образованием. И самое главное, это происходит, когда экономика нуждается в квалифицированных кадрах. Возрастная структура показывает, что преобладают работники старше 40 лет. Реальный сектор уже сейчас нуждается в молодых специалистах», - сказала она во время выступления на форуме высшего образования и науки-2023 в Астане.

Ранее зампремьера поручила разработать новую схему оплаты труда работников вузов, которая будет зависеть от квалификации, навыков, умений, результатов работы.