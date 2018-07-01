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33 человека спасли от утопления с начала купального сезона в СКО

31 Июля 2018 10:46 67
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33 человека спасли от утопления с начала купального сезона в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 33 человека спасли от утопления с начала купального сезона в СКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Несчастный случай удалось предотвратить спасателям в минувшее воскресенье. В Петропавловске, на пляже озера Пестрое, 52-летняя женщина заплыла за буйки и потеряла силы плыть назад. Дежурившие в этот день спасатели Алмас Жакин и Сергей Ящук вовремя оказали помощь пострадавшей и доставили её на берег.

Женщина оказалась 33-ей спасённой с начала купального сезона. Спасатели особо отмечают, что более половины спасённых - дети.

Между тем, по информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, в воскресенье в разных водоемах региона утонули два человека.

В Тимирязевском районе, вблизи села Тимирязево, на озере Алпаш в необорудованном для купания месте утонул 56-летний мужчина. Второй трагический случай произошел в Жамбылском районе, вблизи села Преснодуть. 60-летний мужчина утонул во время купания в искусственном котловане.

«Всего с начала года на водоёмах СКО утонули 9 человек. Анализ причин их гибели показывает, что в большинстве случаев жертвами воды стали люди, купавшиеся в нетрезвом состоянии, в опасных местах», - проинформировали в пресс-службе.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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