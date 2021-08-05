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33 человека скончались от пневмонии в Казахстане за сутки

5 Августа 2021 09:00
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33 человека скончались от пневмонии в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 августа зафиксировано 379 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 33 летальных исхода и 153 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 62151, летальных случаев - 3814, выздоровевших - 55114.


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