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    12:23, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    33 человека пострадали на производстве в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года в управление государственной инспекции труда обратились 896 человек. При этом в 147 случаях обращения касались нарушений безопасности и охраны труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления Марат Омаров сообщил, что во время проверок предприятий нарушения безопасности и охраны труда заняли второе место – 235 из 542 выявленных нарушений трудового законодательства.

    «За 10 месяцев на производстве произошло 28 несчастных случаев, в которых пострадали 33 человека. По степени тяжести: три случая – групповых, пять - со смертельным исходом, 16 - тяжелой степени тяжести, три – средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести. Все несчастные случаи расследованы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», - сказал М.Омаров.

    Среди других нарушений трудового законодательства наиболее значимое – несвоевременная выплата заработной платы. В этом году госинспекторы проверили 31 организацию и выявили задолженность на общую сумму свыше 235 млн тенге. Заработную плату не получали вовремя 1 838 человек. На руководителей организаций наложили штрафов на 10,6 млн тенге. Задолженность перед работниками организации погасили.

    «Продолжается работа по ведению мониторинга заключенных коллективных договоров. Всего на предприятиях области заключено 5 334 коллективных договора, что составляет более 96% от действующих предприятий области», - добавил М.Омаров.

    Буквально месяц назад главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов сообщал, что в регионах работодатели продолжают скрывать несчастные случаи на производстве. Прокомментировал он ситуацию с гибелью рабочего на стройке в Петропавловске. По словам Т.Оспанкулова, «комиссия, которая расследовала данный несчастный случай, почему-то не связала его с производством». При этом у погибшего не было ни трудового договора, ни средств индивидуальной защиты.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Безопасность
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