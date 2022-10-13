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33 человека погибли в результате наводнения и оползней в Непале
13 Октября 2022, 09:51

33 человека погибли в результате наводнения и оползней в Непале

КАТМАНДУ. КАЗИНФОРМ – В результате наводнений и оползней за последнюю неделю на западе Непала 33 человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт BBC News.

По данным властей, сильнейшие муссонные дожди обрушились на провинцию Карнали на северо-западе страны. Тысячи жителей эвакуированы. Сотни домов получили повреждения при сходе лавин и наводнения. 22 человека по всей провинции числятся пропавшими без вести, еще десятки получили ранения.

По сообщению спасательных служб, работы осложняются горным рельефом страны. В некоторых районах уровень реки Карнали превысил 12 метров. Несколько подвесных мостов через реку смыты.

Власти страны направляют помощь в районы бедствия на вертолетах. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что распределяют продовольствие и медикаменты среди наиболее пострадавших общин на западе страны.

В Непале приближается конец сезона муссонов, который обычно начинается в июне и заканчивается в октябре. По данным Национального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, в этом году в результате стихийных бедствий, связанных с дождями, погибло 110 человек.


Фото: UNICEF

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