33 автобуса приобретут для сельских школ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на встрече с представителями средств массовой информации рассказал об итогах уходящего года и планах на 2020-й, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона напомнил, что в следующем году возрастут расходы на социальную сферу.

Расходы на сферу образования возрастут на 46%.

«Продолжатся капитальные ремонты школ. В 2019 году 40% объектов образования, где проведен ремонт – объекты нашей области. В следующем году работы продолжатся. Мы выделяем 3 мрлд тенге. Точно могу сказать, что большая доля объектов образования, где пройдет ремонт, будет тоже приходиться на нашу область, если сравнить в целом по стране», - сказал аким области.

Он рассказал о проблемах с доставкой детей в школы в селах. Не хватало 44 автобуса.

«Дети подвергались рискам. Мы изыскали средства и в следующем году закупим 33 из 44 необходимых автобусов», - заверил К.Аксакалов.

На оснащение колледжей в следующем году выделят 1,3 млрд тенге. Для четырех колледжей приобретут станки, современное оборудование.