327 млрд тенге инвестиций планирует привлечь Минэнерго в 2024 году

О принятых мерах по повышению инвестиционной привлекательности энергосектора рассказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон Министерством скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 25 энергопроизводящих организаций, где средний рост составил 20%, — сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности c 590 тыс тенге до 1 млн 65 тыс. тенге за 1 МВт в месяц. Также увеличен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 до 428 млрд тг.