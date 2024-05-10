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    11:17, 10 Май 2024 | GMT +6

    327 млрд тенге инвестиций планирует привлечь Минэнерго в 2024 году

    Инвестициялық жобаларды сүйемелдеу процесі автоматтандырылады
    Фото: pexels.com

    О принятых мерах по повышению инвестиционной привлекательности энергосектора рассказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Для повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон Министерством скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 25 энергопроизводящих организаций, где средний рост составил 20%, — сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства. 

    Кроме того, по его словам, увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности c 590 тыс тенге до 1 млн 65 тыс. тенге за 1 МВт в месяц. Также увеличен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 до 428 млрд тг.

    — Принятые меры в 2024 году позволят привлечь порядка 327 млрд тенге, что на 44% больше уровня прошлого года, — поделился ожиданиями министр.

    Теги:
    Инвестиции Минэнерго РК Цены и тарифы Энергетика Экономика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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