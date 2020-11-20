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325 правонарушений за неделю выявили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Ноября 2020, 03:18
325 правонарушений за неделю выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За семь последних дней участковые инспекторы полиции выявили 325 административных правонарушений, в том числе 39 противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«31-летняя жительница обратилась с жалобой на мужа, который будучи в пьяном виде закатил дома скандал. В итоге на домашнего дебошира полицейские составили административный протокол, наказание ему назначит суд. Кроме того, выявлено два нарушения требований законодательства по реализации алкогольной продукции – статья 200 КоАП, шесть фактов торговли в неустановленных местах – статья 204, семь нарушений правил содержания и выгула домашних животных (статья 408) и столько же нарушений запрета на потребление табачных изделий(статья 441)»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

Действия любителей кидать на улице сигаретные окурки по-прежнему рассматриваются как мелкое хулиганство. Всего по этой статье Административного кодекса за семь последних дней было зарегистрировано 81 правонарушение.

«Наряду с этим, за этот период оформлено: 65 протоколов за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, 53 протокола за нарушение тишины, 26 – за повреждение зелёных насаждений и в целом нарушение правил благоустройства, 39 – за приставание в общественных местах»,- рассказали в пресс-службе ДП области.


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