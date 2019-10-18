325-летие Балпык би отметили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 325-летию выдающегося деятеля казахского народа Балпык би, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа цикла мероприятий включила в себя театрализованную постановку, концертные программы, творческие состязания и соревнования по национальным видам конного спорта. Помимо прочего, в Талдыкоргане состоялась обширная научно-практическая конференция, посвященная наследию великого предка.

Вниманию участников и гостей конференции была представлена фотовыставка памятников, мавзолеев батыров и биев, установленных в регионе. Была представлены и экспонаты областного историко-краеведческого музея им. М. Тынышбаева, среди которых кольчуга и шлем, принадлежащие Балпык бию, оружие и доспехи того времени.

«Отдавая дань уважения, ранее этим трем поистине великим историческим личностям в Талдыкоргане был установлен памятник. В рамках юбилейной даты выпущена книга «Байтақ елдің Балпығы», посвященная жизни и деятельности Балпык бия, рассказывающая о его современниках, наполненная стихами и фотографиями современных авторов. Сегодня в рамках программы «Рухани жаңғыру» проводим научно-практическую конференцию, направленную на расширение изучения биографии и жизни Балпык бия», - отметил в приветственной речи аким области Амандык Баталов.

Отметим, что конференция собрала известных историков, краеведов, филологов, акынов и журналистов. В числе выступивших с докладами - доктор исторических наук, профессор Мамбет Койгельди, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова Зиябек Кабульдинов, почетный гражданин Алматинской области Наурыз Кылышбаев и другие.















