325 человек лечат от COVID-19 в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 325 жителей Атырауской области проходят лечение от коронавирусной инфекции в инфекционных стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 47 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 32 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Индерском и Махамбетском районах - по одному случаю заражения, в Исатайском районе - 6 заболевших, в Кызылкогинском и Макатском районах - по два случая.

Заболевание у 23 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 24 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 10 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 512 человек, в модульной больнице - 125, во второй областной больнице – 100 пациентов, в фтизиопульмонологическом центре – 11, в районных инфекционных стационарах - 54. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 35.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.