324 человека прописала в своих квартирах астанчанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 324 человека зарегистрировала в своих 10 квартирах астанчанка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении профилактического мероприятия полицейские проверили 1229 адресов. В итоге выявлено 58 квартир, в которых зарегистрировано около пяти тысяч человек. В отношении владельцев, допустивших многочисленную регистрацию лиц, приняты меры административного воздействия. От собственников жилищ отобраны заявления на снятие с регистрации фиктивно зарегистрированных граждан.

Наибольшее количество квартир, собственники которых незаконно регистрировали граждан, выявлено на левобережье столицы.

К примеру, полицейские по району Есиль выявили 10 адресов, собственником которых является одно лицо. Женщина посредством ЭЦП на постоянной основе фиктивно регистрировала граждан в своих квартирах. Таким образом, ей удалось зарегистрировать 324 человека. Действия правонарушителя полицейские взяли на контроль, в отношении нее применены меры в соответствии с законом. Полицейские также пресекли факты фиктивной регистрации иностранцев по несуществующему адресу. Выявление и пресечение случаев создания «резиновых» квартир миграционные полицейские взяли на особый контроль. Департамент полиции предупреждает, что жители, занимающиеся незаконной регистрацией по месту жительства, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

