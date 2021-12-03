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324 человека лечатся от коронавируса в инфекционках Алматы

3 Декабря 2021 11:30
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324 человека лечатся от коронавируса в инфекционках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 324 человек с коронавирусом находятся в инфекционных стационарах Алматы. 16 из них - дети, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления общественного здоровья, за 2 декабря в городе зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 51 случай с симптомами и два без симптомов.

«Выписано всего - 58, поступило- 23. Итого в инфекционных стационарах (1 434 коек) физически находятся 324 человека (16 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии - всего 37. На ИВЛ - 16, на неинвазивной ИВЛ - 11, High flow занято 5 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 686 пациентов, с симптомами - 658, с легкой и средней степенью, без симптомов - 28.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 1 851 человек, второй компонент получили 1 491 человек.

Всего за весь период с 1 февраля по 2 декабря вакцинировано I компонентом 1 040 300 человек, II компонентом - 972 860 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 122 408 человек.

На сегодняшний день провакцинированы вакциной Pfizer (Comirnaty) 15 336 человек, в том числе беременные - 925, кормящие - 3 218, дети и подростки - 11 193.

В городе функционируют 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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