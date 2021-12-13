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323 миллиарда тенге составит бюджет ЗКО на 2022 год

13 Декабря 2021 22:00
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323 миллиарда тенге составит бюджет ЗКО на 2022 год

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 323 миллиарда тенге составит бюджет ЗКО на 2022 год, 48% от от которого направят на социальную сферу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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Сегодня, 13 декабря, на сессии областного маслихата исполняющая обязанности руководителя управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Нурия Гайтпаева отметила, что областной бюджет на 2022-2024 годы разработан на основе прогноза социально-экономического развития региона и направлен на решение социальных вопросов.

«Поступления областного бюджета на 2022 год сформированы из собственных доходов в размере 80,3 миллиарда тенге, поступлений трансфертов на сумму 218,3 миллиарда тенге и прочих поступлений - 25,1 миллиарда тенге, - пояснила Нурия Гайтпаева.

Таким образом, областной бюджет на 2022 год определён в объёме 323 миллиарда тенге, на 2023 год - 165,7 миллиардов тенге и на 2024 год - 169,8 миллиардов тенге по поступлениям и расходам.

«С учётом реализации инвестиционных проектов на социальную сферу было направлено 158,1 млрд тенге. Из них на образование - 134,6 млрд (предусмотрено завершение строительства школы в Казталовском районе и двух школ района Байтерек, продолжение строительства школы в селе Жулдыз Казталовского района), здравоохранение - 4 млрд тенге, социальное обеспечение - 11,8 млрд тенге, на культуру, спорт, туризм, архив, молодежную политику и информационное пространство - 7,7 млрд тенге», - рассказала Нурия Гайтпаева.

На развитие сельского и лесного хозяйства предусмотрено 21,2 млрд тенге, на поддержку предпринимателей - 2,7 млрд тенге. На ремонт дорог будет направлено 20,9 млрд тенге, 21 млрд тенге предусмотрен на жилищное строительство, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, водоснабжение, водоотведение и газификацию населенных пунктов.


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#Западно-Казахстанская область   #Экономика   #Бюджет  
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