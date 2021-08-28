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322 человека заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане
28 Августа 2021 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 322 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции выявлено за сутки, по состоянию на 26 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Кроме того, зафиксированы 27 летальных исходов и 122 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 69357, летальных случаев - 4364, выздоровевших - 58293.
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