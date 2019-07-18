3200 казахстанцев совершат хадж в Саудовскую Аравию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы по квоте совершат паломничество в Мекку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержана Нукежанова, в период с 30 июля по 20 августа, на хадж в Саудовскую Аравию из Казахстана отправятся по выделенной квоте 3200 казахстанцев. К слову, за аналогичный период 2018 года хадж совершили 3000 человек.

«Эту квоту нам выдала Саудовская Аравия. Кроме того, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) также утвердила хадж-миссию, которая будет помогать паломникам. В ее составе 12 человек, из них 8 представителей ДУМК во главе с наиб муфтием, представитель комитета по делам религий МИОР и 3 врачей. Все это для решения каких-либо возникших на местах вопросов», - сказал он на пресс-конференции в СЦК.

Ержан Нукежанов проинформировал, что перевозку паломников в Королевство Саудовская Аравия будут осуществлять две авиакомпании - отечественная «Scat» и саудовская «FlyNas». Первый рейс запланирован из городов Актау и Шымкент.

«В целом с 30 июля по 20 августа две авиакомпании - отечественная «Scat» и саудовская «FlyNas» - осуществят авиаперевозку в совокупности 3200 человек, каждая по 1600 человек. Это направление Алматы-Медина, Алматы – Джидда, Шымкент – Джидда, Актау-Джида и Нур-Султан – Джидда. Здесь надо отметить, что 89% сначала приземлятся в Джидде, потом дальше они согласно хаджу поедут в Медину. 11 % напрямую полетят в Медину», - сказал Е.Нукежанов.

Как отметил Ержан Нукежанов, в 18 медицинских клиниках Казахстана наши граждане при содействии ДУМК могут пройти вакцинацию. Это требование Саудовской Аравии.

По данным Е.Нукежанова, в 530 мечетях страны с районным, городским и областным статусом проводятся семинар-тренинги по разъяснению цели и порядка совершения паломничества.