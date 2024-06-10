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    03:33, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    320 семей из Уила получили компенсации за порчу имущества и средства на ремонт домов

    Тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    От весеннего паводка в Уилском районе Актюбинской области пострадали села Каратал и Екпетал. В результате затопления некоторые дома жителей были признаны аварийными. В Уилском районе сегодня полным ходом идет строительство новых домов для пострадавших, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В сельском округе им. Ш. Берсиева 234 дома. По заключению комиссии 18 домов отремонтируют, владельцам остальных построят новое жилье или приобретут готовые дома. Так, для жителей сел Екпетал и Каратал по их согласию строят дома в районном центре. Еще для 93 семей приобрели готовое жилье.

    Среди новоселов Назгуль Утенова из села Каратал. Ей купили дом в Уиле. Ее аварийный дом был оценен в 14 миллионов тенге.

    Новый дом Назгуль Утеновой находится рядом с больницей, школой и парком. Она выразила благодарность местному руководству за то, что ее обеспечили комфортным жильем.

    В районе 350 семьям, пострадавшим от паводка, выплачена единовременная социальная выплата на сумму свыше 129 миллионов тенге. Также 320 семей получили компенсации на возмещение материального ущерба и ремонт жилья.

    На территории района пострадавшим от весеннего паводка продолжают оказывать всесторонние меры поддержки.

    Теги:
    Регионы Жилье Паводки в Казахстане Ущерб Актюбинская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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