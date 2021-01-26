320 пациентов с коронавирусом получают лечение на дому в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Количество инфицированных коронавирусом, получающих лечение на дому и в инфекционных стационарах Атырауской области назвали в региональном управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболел 101 человек. Среди инфицированных - 13 пациентов из города Атырау.

В результате скрининга был выявлен 81 заболевший на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе - 4, Курмангазинском - 2, Исатайском -1. Заболевание у 17 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 320 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 90 человек, в районных инфекционных стационарах - 38, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 840 человек.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 58 человек. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной зоне».