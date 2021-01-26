РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:16, 26 Январь 2021 | GMT +6

    320 пациентов с коронавирусом получают лечение на дому в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Количество инфицированных коронавирусом, получающих лечение на дому и в инфекционных стационарах Атырауской области назвали в региональном управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболел 101 человек. Среди инфицированных - 13 пациентов из города Атырау.

    В результате скрининга был выявлен 81 заболевший на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе - 4, Курмангазинском - 2, Исатайском -1. Заболевание у 17 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 320 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 90 человек, в районных инфекционных стационарах - 38, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 840 человек.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 58 человек. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной зоне».

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!