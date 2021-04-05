320 км планирует преодолеть карагандинский ультрамарафонец Зангар Алкенов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Офицер отдела военной полиции Карагандинского гарнизона Зангар Алкенов готовится к ультрамарафону. Он планирует начать свой забег в особенный для армии день - 7 Мая. А пока пройдут интенсивные тренировки на склонах Алатау в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году Зангар уже успешно преодолел 200 километров по маршруту Караганда - Атасу.

«Сейчас второй этап ультрамарафона - 320 километров. В Алматы специалисты составят чёткий план, рассчитают необходимое количество воды для организма», - рассказал Зангар.

У ультрамарафонца немало достижений. Он мастер спорта по қазақ күресі, кандидат в мастера спорта по дзюдо. После травмы в 2012 году боевые искусства сменил на бег на длинные дистанции.

Отслеживать забег на 320 километров можно будет в режиме онлайн через GPS-навигатор.

«Думаю, что всё пройдёт на хорошем уровне. Если этот марафон будет успешным для меня, то планирую на следующий год пробежать 1 000 километров по маршруту Караганда – Алматы», - сказал Зангар.