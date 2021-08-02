320 человек трудоустроено в отряды «Жасыл ел» в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В августе ряды молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» города Караганды пополнились ещё 50 бойцами. Они работают в парках и скверах. Всего за лето этого года трудоустроено 320 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 июня в Караганде стартовал сезон работы «Жасыл ел». По итогам двух летних месяцев трудоустроено 270 человек в возрасте от 14 до 29 лет. Из них 27 из многодетных и 17 из неполных семей, 5 человек, состоящих на учёте в правоохранительных органах. Они занимались благоустройством и озеленением городских парков и скверов», – рассказала руководитель Молодёжного ресурсного центра Караганды Сымбат Аубакирова.

Бойцы работали в Центральном парке, на площади у Вечного огня, в парке Победы, на территории областной мечети, в триатлон-парке, в скверах у Дома культуры нового Майкудука, по проспектам Н. Назарбаева и Н. Абдирова, улице Абая.

В августе к работе приступили ещё 50 бойцов. Всего за лето этого года в рамках программы «Жасыл ел» в Караганде трудоустроено 320 человек. Трудовые молодёжные отряды будут работать до сентября.

Жасылеловцы не только трудятся, но и участвуют в различных экоквестах, челленджах и тренингах.