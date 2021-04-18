32% вакансий в Петропавловске приходится на строительную сферу

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске провели очередную ярмарку вакансий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, на ярмарке работодатели представили 800 вакансий. Наибольший дефицит кадров отмечается в строительной отрасли – 32% вакансий. Ранее аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручал строителям решить кадровый вопрос до начала сезона. Компаниям требуются каменщики, монтажники, сварщики, подсобные рабочие, бетонщики, арматурщики, прорабы, плиточники, электрики, штукатуры-маляры.

Сфера здравоохранения нуждается в 114 специалистах, сфера образования - в 72 специалистах, 357 специалистов необходимы в сфере оказания услуг.

«В городе большие инвестиционные объемы. Строится более 40 домов. Потребность в строительных кадрах и других специалистах. Я призываю жителей города принять участие в ярмарках. Вакансий много: от не требующих специальных знаний до высокооплачиваемых. Добавлю, что в этом году, благодаря господдержке, планируем предоставить более 150 грантов для тех, кто хочет открыть свое дело, и выделить 570 млн тенге для тех, кто готов за счет гарантий получить кредитные средства на развитие бизнеса», - сказал аким Петропавловска Булат Жумабеков.

В пресс-службе добавили, что на ярмарку вакансий через обзвон и СМС-оповещения приглашают безработных, в том числе людей с ограниченными возможностями, состоящих на учете службы пробации и получателей адресной социальной помощи.

Среди участников ярмарок вакансий проводят анкетирование. По его результатам, большинство желают работать низкоквалифицированными рабочими и на условиях неполного рабочего дня.

Ярмарки вакансий в Петропавловске проводят еженедельно.