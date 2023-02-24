32 участка республиканских дорог закрыты в 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 11 регионах страны из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора республиканских дорог «КазАвтоЖол».

На автодорогах республиканского значения производятся масштабные работы по уборке снега и борьбе с гололедом.

«Ограничения действуют в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - говорится в сообщении.

Ситуационная карта доступна по ссылке https://ru.qaj.kz/s

Ранее сообщалось о закрытии 10 участков дорог в Актюбинской области и ограничении движения автотранспорта на дорогах в ВКО и Акмолинской области.