32 трансформатора установят в Атырау и пригородных сёлах

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 32 трансформатора установят в этом году в Атырау и пригородных сёлах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в городе Атырау и пригородных сёлах продолжилась начатая ранее работа по установке дополнительных трансформаторов мощностью 630 кВт. В 2021 году было установлено 50 трансформаторов, в этом планируется установить 32. Работы уже ведутся в населенном пункте Кайыршакты и сельском округе Дамба.

По просьбам местных жителей в настоящее время совместно со специалистами энергокомпании «Атырау-Жарык» также устанавливаются трансформаторы мощностью 630 кВт на улице Ажигалиева в населенном пункте Томарлы. По плану будет установлен трансформатор в микрорайоне «Мирас», - сообщил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Атырау Мухтар Сагындыков.

Дополнительные трансформаторы устанавливаются для стабилизации напряжения. В первую очередь в часы пиковых нагрузок.