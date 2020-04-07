32 тонны гуманитарного груза для нуждающихся жителей Нур-Султана предоставил СПК «Ертiс Агро»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - СПК планирует продолжить работу в этом направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В это непростое время для нашей страны мы, члены СПК «Ертiс Агро», не смогли остаться в стороне. Через Палату предпринимателей «Атамекен» мы вышли на акимат города Нур-Султана и предложили свою помощь для нуждающихся граждан, в первую очередь инвалидов, многодетных семей и престарелых людей. Мы собрали 32 тонны гуманитарного груза: подготовили и отправили продуктовых наборов, куда входят: картофель, растительное масло, крупы, рис, сахар, соль, тушенка, молоко, чай, макароны и мука. Сотрудники региональной палаты предпринимателей помогли найти склад для сбора и хранения гуманитарного груза, а также оказали содействие в фасовке продукции», – говорит председатель правления СПК «Ертiс Агро» Ерлан Токтушаков.

При этом Е. Токтушаков выразил благодарность медицинским работникам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Также выражаем благодарность сотрудникам Павлодарской региональной палаты предпринимателей, Центра развития молодежных инициатив, молодежного клуба «Жас канат», Павлодарского филиала общества Красного Полумесяца, управления сельского хозяйства Павлодарской области, СПК «Павлодар», крестьянских хозяйств и нашего кооператива, которые откликнулись и всего за три дня помогли упаковать продуктовые наборы. Этим поступком мы хотели вдохновить людей на совершение дел, которые могут помочь окружающим, ведь радушие, гостеприимство и готовность прийти на помощь были, есть и будут особенностью нашего народа», – отметил он.

Глава «Ертiс Агро» подчеркнул, что СПК планирует продолжить работу в этом направлении. «Для этого мы планируем реализовать пилотный проект по переработке сельхозпродукции в регионе с целью обеспечения продовольствием населения по доступным ценам, создания рабочих мест», – сказал Токтушаков.