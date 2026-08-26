32 тысячи нарушений выявили полицейские Семея с начала года

С начала года в Семее сотрудники патрульной полиции пресекли 32 227 правонарушений, из них 29 607 связаны с нарушением правил дорожного движения, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Одно-единственное нарушение правил на дороге порой может привести к ситуации, способной повлиять на человеческую жизнь. Поэтому в городе Семей ежедневно продолжается работа по обеспечению безопасности дорожного движения. С начала года сотрудники патрульной полиции управления полиции города Семей пресекли 32 227 правонарушений, — отметили в ведомстве.

Какие нарушения ПДД чаще всего выявляли в Семее

Если обратиться к статистике, то основная часть выявленных фактов связана с нарушением правил дорожного движения. В их числе:

5 693 — превышение установленной скорости;

4 817 — непристегнутый ремень безопасности;

3 420 — нарушение правил маневрирования;

2 484 — нарушение требований остановки и стоянки;

2 213 — использование телефона во время управления транспортным средством;

1 195 — нарушение требований к техническому состоянию транспортного средства;

926 — правонарушения, связанные со страховым полисом;

266 — нарушение правил перевозки пассажиров и грузов;

202 — нарушение требований при переоборудовании транспортного средства;

142 — затемнение стекол автомобиля, не соответствующее установленным требованиям;

136 — управление транспортным средством без государственного регистрационного номерного знака.

Всего с начала года пресечено 29 607 фактов нарушения правил дорожного движения.

— Одна секунда невнимательности может привести к долгосрочным последствиям. Опасность на дороге зачастую начинается не со сложной ситуации, а с пренебрежения простым правилом. Незначительное, на первый взгляд, превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, взгляд на телефон во время движения или остановка автомобиля в неположенном месте могут казаться водителю мелочью. Однако последствия могут быть серьезными. Поэтому главная задача полицейских — не только выявлять правонарушения, но и не допускать их последствий. Чем ответственнее каждый участник дорожного движения соблюдает правила, тем безопаснее становятся дороги, — подчеркнули в полиции.

Напомним, в ВКО за четыре дня выявили более 1,3 тысячи нарушений.