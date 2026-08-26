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    32 тысячи нарушений выявили полицейские Семея с начала года

    С начала года в Семее сотрудники патрульной полиции пресекли 32 227 правонарушений, из них 29 607 связаны с нарушением правил дорожного движения, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    32 тысячи нарушений выявили полицейские Семея с начала года
    Фото: МВД РК

    — Одно-единственное нарушение правил на дороге порой может привести к ситуации, способной повлиять на человеческую жизнь. Поэтому в городе Семей ежедневно продолжается работа по обеспечению безопасности дорожного движения. С начала года сотрудники патрульной полиции управления полиции города Семей пресекли 32 227 правонарушений, — отметили в ведомстве. 

    Какие нарушения ПДД чаще всего выявляли в Семее

    Если обратиться к статистике, то основная часть выявленных фактов связана с нарушением правил дорожного движения. В их числе:

    • 5 693 — превышение установленной скорости;
    • 4 817 — непристегнутый ремень безопасности;
    • 3 420 — нарушение правил маневрирования;
    • 2 484 — нарушение требований остановки и стоянки;
    • 2 213 — использование телефона во время управления транспортным средством;
    • 1 195 — нарушение требований к техническому состоянию транспортного средства;
    • 926 — правонарушения, связанные со страховым полисом; 
    • 266 — нарушение правил перевозки пассажиров и грузов;
    • 202 — нарушение требований при переоборудовании транспортного средства;
    • 142 — затемнение стекол автомобиля, не соответствующее установленным требованиям;
    • 136 — управление транспортным средством без государственного регистрационного номерного знака. 

    Всего с начала года пресечено 29 607 фактов нарушения правил дорожного движения. 

    — Одна секунда невнимательности может привести к долгосрочным последствиям. Опасность на дороге зачастую начинается не со сложной ситуации, а с пренебрежения простым правилом. Незначительное, на первый взгляд, превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, взгляд на телефон во время движения или остановка автомобиля в неположенном месте могут казаться водителю мелочью. Однако последствия могут быть серьезными. Поэтому главная задача полицейских — не только выявлять правонарушения, но и не допускать их последствий. Чем ответственнее каждый участник дорожного движения соблюдает правила, тем безопаснее становятся дороги, — подчеркнули в полиции. 

    Напомним, в ВКО за четыре дня выявили более 1,3 тысячи нарушений.

    Семей Регионы Казахстана Полиция Нарушения ПДД
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор