32 террориста РКК нейтрализовали турецкие военные на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 32 террористов РКК на севере Ирака. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

В Миннацобороны Турции подчеркнули, что борьба с терроризмом продолжается самым решительным и эффективным образом.

— Вооруженные силы Турции нейтрализовали террористов РКК в районах Хафтанин, Гара, Хакурк и зоне операции Pençe-Kilit, — уточнили в турецком оборонном ведомстве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).