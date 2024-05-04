32 террориста РКК нейтрализовали турецкие военные на севере Ирака
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 32 террористов РКК на севере Ирака. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
В Миннацобороны Турции подчеркнули, что борьба с терроризмом продолжается самым решительным и эффективным образом.
— Вооруженные силы Турции нейтрализовали террористов РКК в районах Хафтанин, Гара, Хакурк и зоне операции Pençe-Kilit, — уточнили в турецком оборонном ведомстве.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».
В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).