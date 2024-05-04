РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:18, 04 Май 2024 | GMT +6

    32 террориста РКК нейтрализовали турецкие военные на севере Ирака

    террористы, Ирак, Турция
    Фото: Анадолу

    Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 32 террористов РКК на севере Ирака. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу

    В Миннацобороны Турции подчеркнули, что борьба с терроризмом продолжается самым решительным и эффективным образом.

    — Вооруженные силы Турции нейтрализовали террористов РКК в районах Хафтанин, Гара, Хакурк и зоне операции Pençe-Kilit, — уточнили в турецком оборонном ведомстве.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

    США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

    Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

    В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

    В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

    В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

    Теги:
    Турция Терроризм Ирак Безопасность Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!