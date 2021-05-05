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    14:35, 05 Май 2021 | GMT +6

    32 строения пострадали в результате природных пожаров с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в результате природных пожаров и степных загораний зарегистрировано 7 случаев перехода огня от сухой травы на определенный населенный пункт. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году в результате природных пожаров и степных загораний зарегистрировано 7 случаев перехода огня от сухой травы на определенный населенный пункт. В результате пострадали 32 строения: 9 частных, 22 дачных участков и один корпус оздоровительного лагеря», - проинформировал Ерлан Турегелдиев.

    Если говорить о крупных пожарах, то можно выделить пожар в Алматинской области, случившийся в начале апреля. В результате возгорания пострадали территории нескольких крестьянских хозяйств, повреждены рыбный склад, четыре гостевых домика. Также зарегистрирован падеж 11 лошадей.

    «Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром и труднодоступностью местности. В результате неосторожного повреждения чужого имущества сотрудниками департамента полиции Алматинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 204 часть 2», - добавил начальник управления государственного пожарного контроля.

    Председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов добавил, что в МЧС имеется 5 вертолетов, оборудованные водосливными устройствами. Они находятся в режиме круглосуточного дежурства и постоянной готовности. Помимо авиации, привлекаются 46 пожарных поездов.

    Напомним, в период с 26 апреля по 3 мая 2021 года зарегистрировано 14 случаев горения сухой травы на жилые дома, дачные хозяйственные постройки.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Происшествия
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