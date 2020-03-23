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32 случай выявлен в Нур-Султане: в Казахстане 62 заболевших
23 Марта 2020 13:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный страницу в Facebook Министерства здравоохранения РК.
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«Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан.
На сегодняшний день в стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 32 случая, г. Алматы – 26 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай», - пояснили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
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