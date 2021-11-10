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32 сим-карты пытались передать через бандероль осужденному в колонию Нур-Султана

10 Ноября 2021 20:39
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32 сим-карты пытались передать через бандероль осужденному в колонию Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запрещенные предметы в учреждения УИС пытались доставить в бандероли. В столичной колонии особого режима найдены 32 симкарты, отправителю посылки грозит административное наказание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС города Нур-Султана.

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«Сегодня в колонии особого режима Департамента УИС по городу Нур-Султану при досмотре бандероли, предназначавшейся осужденному Ш. от гражданина Н. жителя столицы среди личных вещей, находились медикаменты два флакона «кардиомагнил», в крышках которых обнаружены и изъяты, спрятанные ухищренным способом сим-карты в количестве 32 штук. Посыльному грозит административная ответственность по статье 481 Ко АП РК, санкция по которой предусмотрена в виде предупреждения или штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей», - говорится в сообщении.

Благодаря добросовестному отношению к своим служебным обязанностям сотрудников учреждения ЕЦ-166/5, профессионализму пресечена не только попытка проноса запрещенных к использованию осужденными вещей, предметов. Работа в данном направлении продолжается и активизирована.

«Хотелось бы обратится к «доброжелателям», пытающимся передать запрещенные к использованию осужденным предметы, что тем самым они ухудшают их положение, так как в случае хранения запрещенных предметов, к ним будут применены меры дисциплинарного характера, которые в дальнейшем повлияют на условно-досрочное освобождение, а также ограничение их прав, таких как телефонные переговоры, использование длительных и краткосрочных свиданий», - комментирует начальник учреждения ЕЦ-166/5 Нурлан Беков.


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