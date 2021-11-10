32 сим-карты пытались передать через бандероль осужденному в колонию Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запрещенные предметы в учреждения УИС пытались доставить в бандероли. В столичной колонии особого режима найдены 32 симкарты, отправителю посылки грозит административное наказание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС города Нур-Султана.
«Сегодня в колонии особого режима Департамента УИС по городу Нур-Султану при досмотре бандероли, предназначавшейся осужденному Ш. от гражданина Н. жителя столицы среди личных вещей, находились медикаменты два флакона «кардиомагнил», в крышках которых обнаружены и изъяты, спрятанные ухищренным способом сим-карты в количестве 32 штук. Посыльному грозит административная ответственность по статье 481 Ко АП РК, санкция по которой предусмотрена в виде предупреждения или штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей», - говорится в сообщении.
Благодаря добросовестному отношению к своим служебным обязанностям сотрудников учреждения ЕЦ-166/5, профессионализму пресечена не только попытка проноса запрещенных к использованию осужденными вещей, предметов. Работа в данном направлении продолжается и активизирована.
«Хотелось бы обратится к «доброжелателям», пытающимся передать запрещенные к использованию осужденным предметы, что тем самым они ухудшают их положение, так как в случае хранения запрещенных предметов, к ним будут применены меры дисциплинарного характера, которые в дальнейшем повлияют на условно-досрочное освобождение, а также ограничение их прав, таких как телефонные переговоры, использование длительных и краткосрочных свиданий», - комментирует начальник учреждения ЕЦ-166/5 Нурлан Беков.
- Просим увеличить финансирование ремонта столичных улиц - Жансултан Сапарбаев
- Сколько бродячих кошек и собак отлавливают в столице ежедневно
- МИОР, МКС и МОН презентовали «Ұлттық рухани жаңғыру» преподавателям и студентам ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
- Получившая травмы после падения металической кострукции в столице женщина до сих пор в реанимации
- Ученица НИШ изобрела дезинфицирующее устройство медицинских масок
- Когда начнется реконструкция столичного стадиона им. К. Мунайтпасова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана